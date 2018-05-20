Аэропорт для внутреннего пользования

Аэропорт “Киев” (Жуляны) с сегодняшнего дня начал эксплуатацию нового международного терминала, торжественно открытого 17 мая. Однако месторасположение, которое сегодня называют основным преимуществом Жулян, уже через 3-4 года может заморозить амбициозные планы развития аэропорта.

Из истории вопроса

Аэропорт «Киев» работает с 25 мая 1924 года. 2 февраля 1994 года Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

Впрочем, за последние 8-10 лет власти высказывали различные идеи по поводу аэропорта. Так бывший министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считал, что аэропорты «Борисполь» и «Киев» (Жуляны) должны быть единым комплексом, связанным железной дорогой.

Еще в 80-е годы прошлого века власти планировали вынести аэропорт за пределы Киева в район Василькова и Глевахи. В 2006 году Киевские власти вели даже активные переговоры с руководством Киевской области о выносе Жулян за пределы города на территорию Гостомельско-Городянского или Васильковского аэропортов.

Архитекторы тоже не рекомендовали развивать аэропорт, который «вырывает из центра огромный кусок территории, которую можно было бы застроить жильем, общественной застройкой, спортивными сооружениями». Оценка архитекторов была достаточно весомой, особенно с учетом того, что, по словам одного из депутатов Киевсовета, уже к 2007 году в столице было 12 земельных дел об отведении земли на территории Жулян под жилищное строительство, которые лоббировались юридическими лицами и коммерческими структурами.

Впрочем, ФПГ, которые проявляли интерес к территории Жулян для жилой застройки к 2007 году подсчитали перспективы авиаперевозок, особенно в контексте подготовки к Евро-2012 и в Киеве была принята концепция развития аэропорта, согласно которой он становился сити-аэропортом, ориентированным на бизнес-перевозки. Городские власти охотно приняли поддержку инвестора, ведь на тот момент Жуляны был не загружен - 70% всех регулярных внутренних и международных авиарейсов выполнялось из аэропорта «Борисполь». В результате Жуляны нес убытки и становился обременительным для городского бюджета.

Новая стратегия развития аэропорта предусматривала, что объем инвестиций в реконструкцию составит около необходимо 78 млн долларов (или около 400 млн грн по тогдашнему курсу), а срок окупаемости составит 15,5 лет.

Инвестором аэропорта стала компания «Мастер-авиа», которую наблюдатели связывали с группой, владевшей энергетическими активами столицы. В составе этой группы была и собственная строительная компания - «Миськжитлобуд», имевшая большой опыт жилищного строительства в Киеве. Ее президент Денис Костржевский сперва был назначен на должность гендиректора Международного аэропорта «Киев» (Жуляны), а затем на должность главы совета директоров аэропорта. «Миськжитлобуд» стала генподрядчиком строительства нового терминала.

По схеме государственно-частного партнерства в реконструкции аэропорта государство взяло на себя функцию по обустройству взлетно-посадочной полосы и аэродромного хозяйства, а терминал был построен за деньги компании ООО «Мастер-Авиа». «На мой взгляд это самый эффективный пример государственно-частного партнерства», - обозначил свою позицию вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Мастер-Авиа» на 49 лет стала арендатором всего комплекса зданий и сооружений, которые находятся на балансе коммунального предприятия “Международный аэропорт «Киев» (Жуляны). Не смотря на судебные разбирательства вокруг этого договора, он был оставлен в силе. «Мастер-Авиа» получила в аренду активы в виде целостного имущественного комплекса (здания и сооружения) КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), кроме взлетно-посадочной полосы и объектов соцсферы. «Мастер-авиа» получила аэропорт в управление с условием строительства нового терминала. Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями составила 340 млн грн.

Частно-государственные вопросы

Общая площадь нового терминала А составляет 14 тыс. кв.м., в том числе площадь VIP-зала — 1,5 тыс. кв.м. Еще 2 тыс. кв.м занимают 4 ресторана, 5 баров, 3 магазина беспошлинной торговли, 2 комнаты матери и ребенка, авиакассы, пункты проката автомобилей, аптечный киоск, отделение банка.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час. В то же время, пока нерешенным остается вопрос транспортного сообщения и с новым терминалом, и со всем аэропортом. В частности, по словам Б. Колесникова, еще два года назад Мининфраструктуры обсуждало с киевскими властями «возможность выхода на Воздухофлотский проспект, но город с тех пор с этим вопросом ни разу не обращался». В освою очередь, глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов объяснил, что «это очень дорогой проект стоимостью около130-160 млн грн». «Учитывая необходимость аккумулировать ресурсы на других проектах, мы решили, что это тема будущего», - сказал он. Впрочем, сегодня Б.Колесников обещает помочь связать Жуляны с одним из крупнейших столичных проспектов: «Мы найдем субвенции из дорожного фонда».

Также не согласованными остались действия аэропорта и КГГА по обеспечению общественным транспортом - только сейчас городские власти сообщили, что инвестор за свой счет закупит для новой линии подвижной состав.

То, что инвестору аэропорта Жуляны придется за свои деньги покупать городу автобусы, а возможно и троллейбусы — не удивительно, ведь Жуляны в программу подготовки к Евро-2012 не входят и обязательств перед УЕФА по развитию этого объекта власти не имеют. Впрочем, мировое футбольное сообщество оценило и готовность, и высокий уровень нового терминала, и реконструированного аэродрома. По словам Б. Колесникова, уже сегодня УЕФА планирует чартерные рейсы именно в Жуляны.

Внутренний аэропорт для внутренних потребностей

Окупаемость аэропорта «Киев» (Жуляны) будет зависеть от развития воздушного транспорта, которое без государственной поддержки не возможно.

На торжественном открытии нового терминала Жулян Б.Колесников, вдохновленный успехом проекта, заявил, что Мининфраструктуры «готово построить новую ВПП в любом украинском городе с населением более 0,5 млн человек в обмен на частную инвестицию в качестве такого терминала». Но инвестировать в развитие аэропортов так сказать «общего пользования», сегодня бизнес не торопится, ведь потребителей услуг пассажирских авиаперевозок не много, и они вполне могут удовлетворится существующими аэропортами.

Статистика свидетельствует, что объем пассажирских перевозок в Украине довольно статичен. Например, железнодорожным транспортом в 2011 году было перевезено практически столько же пассажиров, что и годом, и двумя ранее — чуть более 430 млн человек. На этом фоне рост пассажирских авиаперевозок практически на 23% (до 7,5 млн пассажиров, в том числе, на внутренних рейсах в 2011 году было перевезено 1,2 млн пассажиров) кажется настоящим прорывом. Однако, по словам людей, которые несколько раз в месяц пользуются авиатранспортом, пассажиры самолетов на внутренних рейсах — это «практически одни и те же люди, которые за счет компаний как на работу летают утром из Киева, вечером — в Киев». Одним словом, новых авиапассажиров в Украине не прибавляется.

Рассчитывать, что люди в Украине опять начнут летать как это было при Советском Союзе, слишком наивно, даже если Мининфраструктуры будет целенаправлено привлекать лоукостеров. Даже такой «специфический» аэропорт как Жуляны, ориентированный на лоукост-компании, заинтересованный в привлечении новых перевозчиков и готовый находить с ними общий язык, по словам директора компании «Мастер-авиа» Алексея Яковца, сможет приступить к действиям, направленным на снижение стоимости билета только через 3-4 года. И то, по его словам, стоимость авиабилетов на внутренних рейсах можно будет снизить только до 750-900 грн.

Первый рейс из нового терминала в итальянский аэропорт Тревизо в городе Венеция совершила авиакомпания Wizz Air. Этот первый в Украине лоукостер уже более года работает в Жулянах, и, по словам руководства компании, весьма этим доволен. По данным компании, с момента переезда Wizz Air из аэропорта «Борисполь» в Жуляны в конце марта 2011 года, компания увеличила пассажирские перевозки на 10% - до 550 тыс. пассажиров.

Аэропорт "Киев" планирует расширить количество авиакомпания, которые будут базироваться в Жулянах. На сегодня здесь базируются, в частности, авиакомпании Wizz Air, «Хорс». Базовым Жуляны станет и для российской «ЮТэйр-Украина». Кроме того, в Жуляны совершает полеты и российская «Трансаэро», и самолеты бизнес-авиации.

Эксперты говорят о том, что руководство аэропорта намеревалось подписать меморандум о сотрудничестве с около 15 авиакомпаниями, которые что позволило бы существенно расширить возможности, одна никакой информации о судьбе этого документа пока нет.

В авиационных кругах нет однозначной оценки перспективы развития Жулян именно из-за месторасположения аэропорта не только в городской черте, но и в окружении жилой застройки. С точки зрения авиации тут нет особых проблем. Если Жуляны, как планировалось, будут ориентироваться на среднемагистральные рейсы и бизнес-авиацию, то характеристики аэропорта позволят безопасно принимать и отправлять воздушные суда, а характеристики самих лайнеров позволят не создавать при этом несовместимого с жилой застройкой шума. Впрочем, такую оценку дают сами авиаторы, а жители близлежащих районов соседством с аэропортом не очень довольны. Впрочем, они же и не стремятся переезжать в другие районы.

Тем не менее, крупный авиационный бизнес пока не стремится использовать Жуляны, не смотря на все преимущества и удобство для пассажиров. Главной причиной такого отношения является «неопределенность» судьбы территории аэропорта. Напомним, по оценкам экспертов градостроительства, здесь можно построить около 5 млн кв.м жилья. При этом девелоперу не нужно будет решать вопрос с инженерными и транспортными коммуникациями, которые здесь уже есть. Если в Украине заработает ипотека или экономика страны начнет подъем, строительство жилья может оказаться более прибыльным делом, чем авиаперевозки.

«Мы пока не можем рассматривать возможность работы из Жулян, ведь завтра ситуация может измениться, власти решат, что аэропорт почти в центре города не нужен и будет принято решение вынести его куда-нибудь в другое место. Снести и построить аэропорт в другом месте не просто, долго и дорого, поэтому авиакомпании не могут так рисковать», - прокомментировал позицию авиакомпаний топ-менеджер одного из крупнейших украинских авиаперевозчиков.

Анна Левченко (УНИАН)