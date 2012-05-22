Украина заинтересована в равноправном сотрудничестве с мировыми авиакомпаниями - Азаров

Украина намерена развивать авиасообщение с другими государствами и потому заинтересована в равноправном сотрудничестве с мировыми авиакомпаниями, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации Раймоном Бенжаменом.

“Украина – большая страна, которая имеет авиационное сообщение со многими странами, и работа по развитию и расширению воздушных маршрутов будет продолжена и в будущем. Поэтому мы заинтересованы в равноправном сотрудничестве с мировыми авиакомпаниями», - сказал премьер-министр Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Также Н.Азаров подчеркнул, что в Украине авиационная сфера имеет большую материально-техническую базу и потенциал, поэтому продолжает развиваться.

По его словам, Украина сотрудничает с Россией в направлении серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортного самолета Ан-70.

Вместе с тем, подчеркнул Н.Азаров, Украина заинтересована в продвижении авиационной техники на мировые рынки.

В свою очередь, Р.Бенжамен отметил, что ГП «Антонов» имеет огромный потенциал. «Украина одна из немногих стран, которая имеет производство лучших судов в мире, которые вы не можете потерять», - сказал он.

Кроме того, Р.Бенжамен считает, что с каждым годом в мире будет расти спрос на хороших специалистов в сфере авиации, поэтому Украине необходимо удерживать своих специалистов.