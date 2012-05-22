«Укрзализныця» предложила предприятиям арендовать багажные вагоны

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») предложила предприятиям различной формы собственности арендовать багажные вагоны.

Как говорится в сообщении «Укрзализныци», выбор арендатора будет проводиться на конкурсных условиях.

Багажные вагоны находятся на шести железных дорогах Украины и курсируют как по Украине, так и за ее пределами.

В частности, они включены в состав поездов Харьков - Киев, Харьков - Симферополь, Харьков - Москва, Киев - Одесса, Ивано-Франковск - Киев - Москва, Львов - Киев, Днепропетровск - Львов, Киев - Москва, Киев-Минск, Киев - Ужгород, Донецк - Львов, Одесса - Киев, Одесса - Харьков и другие.

Также «Укрзализныця» рассматривает возможность передачи в аренду площади 30 багажных отделений, которые расположены вблизи вокзальных комплексов.