Mansvell Enterprises прекращает финансирование авиакомпаний Skyways и City Airline

Mansvell Enterprises вынужденно прекращает финансирование авиакомпаний Skyways Express AB (Стокгольм, Швеция) и ее дочерней компании City Airline AB (Гетеборг, Швеция), а менеджмент Skyways Express AB и City Airline AB инициировал банкротство авиакомпаний.

Об этом УНИАН сообщил представитель компании Mansvell Enterprises, являющейся единственным акционером авиакомпании Skyways, Александр Пустовой.

«Компания Mansvell полностью выполнила все обязательства по финансированию, принятые ею при покупке шведских авиакомпаний Skyways и City Airline. Но неблагоприятная рыночная ситуация и неоптимальная позиция менеджмента Skyways и City Airline по ряду вопросов вынудили акционера принять решение о прекращении дальнейшего финансирования авиакомпаний», - сказал он.

А. Пустовой сообщил, что Mansvell Enterprises в 2010 году приобрела активы в шведской региональной авиакомпании Skyways, ослабленной кризисом 2008-2009 годов. В 2011 году Mansvell Enterprises через компанию Skyways приобрела шведскую авиакомпанию City Airline, а также доли в датской компании Cimber Sterling.

Mansvell рассчитывала создать на базе скандинавских авиационных активов лидирующего регионального авиаперевозчика. При этом Mansvell взяла на себя покрытие убытков предыдущих лет и обеспечение текущей операционной деятельности скандинавских авиакомпаний.

А. Пустовой отметил, что в обязательства менеджмента входило предоставление реального плана преодоления кризиса в компаниях, реструктуризации их бизнеса, сокращения задолженности и повышения эффективности работы.

«Однако за время, прошедшее с момента покупки Mansvell двух шведских авиакомпаний, менеджменту Skyways и City Airline не удалось предоставить адекватную рыночной ситуации эффективную программу реструктуризации, планы деятельности, реалистичные прогнозы относительно сроков улучшения финансовых показателей компаний. Напротив, руководство авиаперевозчиков запросило значительное дополнительное финансирование. С учетом этого, принимая во внимание неблагоприятные тенденции и прогнозы развития отрасли авиаперевозок в Европе, компания Mansvell Enterprises была вынуждена полностью отказать в предоставлении дополнительного финансирования авиакомпаниям Skyways и City Airline. Компания Mansvell сожалеет, что это решение вынудило руководство авиакомпаний Skyways и City Airline объявить о банкротстве», - сообщил представитель Mansvell Enterprises.

А.Пустовой напомнил, что в отношении ранее объявившего себя банкротом датского авиаперевозчика Cimber Sterling компанией Mansvell также были выполнены все финансовые обязательства. Однако Mansvell была вынуждена отказать менеджменту Cimber Sterling в предоставлении запрошенного дополнительного финансирования, после чего менеджмент 3 мая инициировал банкротство и прекратил полеты.

В свою очередь, генеральный директор Skyways и City Airline Микаэл Венгдал одной из дополнительных причин банкротства назвал прекращение деятельности авиакомпании Cimber Sterling, инициированное менеджментом датской авиакомпании.

Справка УНИАН. Skyways создана в 1940 году. Выполняла преимущественно региональные полеты. Базовый аэропорт – Стокгольм. Флот состоит из 10 Fokker-50, двух Embraer 145. Mansvell приобрела компанию в 2010 году.

City Airline создана в 2001 году. Осуществляла полеты в европейские страны. Базовый аэропорт – Гетеборг (Швеция). Флот состоит из семи Embraer 135-145, трех MD 87.

Основным акционером Mansvell является Игорь Коломойский, который также имеет интересы в украинских авиакомпаниях «Аэросвит» и «Днеправиа».