«Укрзализныця» назначит на летние перевозки 70 пар графиковых поездов

Железные дороги Украины назначат 70 пар графиковых поездов, которые будут курсировать в летний период, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

В новом графике на 2012-2013 год, который вводится в действие с 00 ч. 00 мин. 27 мая 2012 года, объем движения пассажирских поездов на курортных направлениях остается на уровне графика 2011-2012 года.

Летом для обеспечения перевозок будут задействованы 4,6 тыс. вагонов, из которых почти 2 тыс. - с системой кондиционирования воздуха.

Кроме того, сформированы девять составов специальных поездов для перевозки детей и организованных групп пассажиров и болельщиков на Евро-2012.

Также «Укрзализныця» сообщает, что в пунктах продажи билетов будут открыты 160 дополнительных касс, из которых 7 - передвижные, работающие летом на побережье Черного моря.

Напомним, «Укрзализныця» намерена направить на обеспечение пассажирских перевозок в летний период 140 грузовых локомотивов.

Справка УНИАН. На сегодня у «Укрзализныци» в эксплуатации находится 463 пассажирских локомотива. Средний износ пассажирских тепловозов составляет 97%, электровозов - 90%. В частности, в 2011 году, проработав около 50 лет, достигли критического состояния 120 пассажирских локомотивов ЧС-2, еще 38 локомотивов нужно отправить на списание в 2013 году.