На проспекте Победы возле станции метро «Нивки» ограничат движение

В Киеве на проспекте Победы недалеко от станции метро «Нивки» в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия путепровода предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В частности, 23 мая и 24 мая с 08.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта в направлении города Житомира, а с 13.00 до 18.00 – в направлении центра Киева.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения ввиду временных неудобств проезда.