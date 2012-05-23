Еврокомиссия грозит Google штрафом в 3,8 млрд долларов

Еврокомиссия после 18 месяцев антимонопольного расследования пригрозила американскому интернет-гиганту Google Inc. рекордным штрафом в размере 3,8 миллиардов долларов, потребовав изменить систему поиска в сети Интернет и не допускать дискриминации конкурентов.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния официально обратился к руководству крупнейшего мирового поисковика Google с предложением в течение ближайших нескольких недель пересмотреть подходы к размещению информации и рекламы конкурирующих компаний.

Антимонопольное расследование, сообщает еврокомиссар в своем попавшем в прессу письме, выявило четыре сферы, в которых было нарушено европейское законодательство. В частности, в результатах общего поиска Google отображает ссылки на свои собственные специализированные поисковые сервисы, что, по мнению Еврокомиссии, дискриминирует продукты конкурентов.

Google также копирует оригинальный контент из конкурирующих специализированных поисков, такой как обзоры и отзывы пользователей ресторанов и туристических сайтов, а также фактически заставляет использовать свою платформу поисковой рекламы Google AdWords, препятствуя переходу на альтернативные платформы.

Инициаторами антимонопольного расследования деятельности Google стали полтора десятка компаний, включая Microsoft, eDreams, TripAdvisor, Opodo.

Еврокомиссия может оштрафовать компании, нарушающие антимонопольное законодательство Евросоюза, на 10% годовой выручки. В отношении созданной в 1997 году компании Google сумма штрафа может составить около 3,8 миллиарда долларов.

В 2008 году Еврокомиссия, борясь с монополизмом, оштрафовала американскую Microsoft на 899 миллионов евро, а в 2009 году штраф в 1,06 миллиарда евро был наложен на Intel.