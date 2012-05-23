Пассажиры уже приобрели 4190 билетов на "Хюндай" и 1747 билетов на "Шкода"

По состоянию на 8.00 23 мая пассажиры приобрели 4190 билетов на поезда "Хюндай" и 1747 билетов на поезда "Шкода".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, в направлении Харьков-Киев-Харьков на поезда "Хюндай" продано 3631 билет - 465 первого класса и 3166 второго класса. Больше проездных документов в направлении Харьков-Киев-Харьков приобретено на 28 мая, а также 14 и 18 июня. В направлении Львов-Киев-Львов реализовано 559 билетов - 102 первого класса и 457 второго класса. Больше билетов в этом направлении выкуплено на 28 мая, 1, 10 и 16 июня.

На поезда "Шкода" приобретено такое количество билетов (туда и обратно): в направлении Харьков-Донецк - 1003 (туда), Донецк-Мариуполь - 87 и 10 (туда и обратно), Донецк-Днепропетровск - 223 и 261 соответственно, Харьков - Днепропетровск - 51 и 61, Донецк-Луганск - 28 и 23.