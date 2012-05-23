Железные дороги Украины в апреле увеличили перевозку грузов на 0,4%

В апреле 2012 года железные дороги Украины увеличили перевозку грузов на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 39,284 млн тонн, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, в апреле объемы перевозок в экспортном сообщении выросли на 19,9% - до 12,12 млн тонн, в импортном сообщении - на 16,5% до 2,82 млн тонн.

В то же время уменьшились перевозки в транзитном сообщении на 20% - до 4,01 млн тонн и в внутреннем сообщении на 5,8% - до 20,32 млн тонн.

В транзитном сообщении в апреле 2012 года уменьшилась транспортировка железной руды, нефтепродуктов, химудобрений и химикатов. При этом в структуре транзитных перевозок грузов первое место занимают нефть и нефтепродукты - 35,6%, железная и марганцевая руда - 20,4%, каменный уголь - 20,2%, химудобрения - 6,4%.

В структуре импортных перевозок первое место занимает каменный уголь (40,6%), импорт которого увеличился на 32,5%. На втором месте - нефть и нефтепродукты (13,7%), транспортировка которых снизилась на 29,7%. На третьем месте - железная и марганцевая руда (11,3%).

В структуре экспортных перевозок первое место занимает железная и марганцевая руда (25,6%), на втором месте — минеральные стройматериалы (21,9%), на третьем - зерно и продукты помола (16 %), на четвертом - металлы (15,8%).

Во внутреннем сообщении в апреле 2012 года отмечено снижение перевозок минеральных стройматериалов, каменного угля, лома черных металлов и зерна и зерновых грузов.

В структуре внутренних перевозок первое место остается за каменным углем - 36,7%, на втором месте железная и марганцевая руда - 16,6%, на третьем — минеральные стройматериалы — 14%.

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что для увеличения объемов грузовых перевозок необходимо двухстороннее сотрудничество в вопросах упрощения таможенных процедур, продолжительности их проведения, упрощения других видов контроля при пересечении границ, уменьшения количества документов разрешительного характера.