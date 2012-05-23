«Укрзализныця» обеспокоена снижением транзитных грузовых перевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обеспокоена снижением объемов транзитных грузовых железнодорожных перевозок, хотя отмечает объективные причины для этого.

«Железнодорожники обеспокоены снижением объемов транзитных грузов, хотя на это есть объективные причины», - сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

В частности, снижение железнодорожного транзита по итогам апреля 2012 года связано с уменьшением поступлений от транзита нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации из-за переориентации транспортировки мазута на новый терминал в порту Новороссийск.

Кроме того, уменьшение объемов перевозок сырой нефти произошло из-за проведения ремонтных работ на пограничных переходах Российской Федерации и Казахстана.

Грузопоток калийных удобрений из России и Беларуси сократился из-за более привлекательных тарифных условий по сравнению с украинским направлением транспортировки.

Все грузоотправители снизили объемы транзитных перевозок железной руды из-за прогнозируемой переориентации для внутренних потребителей.

Справка УНИАН. В апреле 2012 года объемы транзитных перевозок сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 4 млн тонн.

Основное уменьшение наблюдается по железной руде, нефтепродуктам, химудобрениям и химикатам. В структуре транзитных перевозок грузов первое место занимают нефть и нефтепродукты - 35,6%, на втором месте руда железная и марганцевая - 20,4%, на третьем каменный уголь - 20,2%, на четвертом химудобрения - 6,4% .

По данным Госстата Украины, железные дороги в январе-апреле 2012 года сократили объем перевозки грузов на 0,8% по сравнению январем-апрелем 2011 года - до 144,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1%.