УЗ разработала график ежедневного курсирования поезда «Викинг»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разработала график ежедневного курсирования контейнерного поезда «Викинг».

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце» со ссылкой на начальника Главного коммерческого управления Юрия Меркулова.

«Разработан график движения комбинированного поезда «Викинг» для транзитных и экспортных грузов, с возможностью ежедневного курсирования», - сказал он.

Ю.Меркулов отметил, что на сегодня «Викингу» «для ежедневного курсирования не хватает объемов грузов».

Кроме того, Ю.Меркулов отметил, что «Укрзализныця» ведет переговоры с государственными органами по упрощению таможенных и других видов контроля при пересечении границ и уменьшению количества разрешительных документов.

«Есть перспективы роста объемов, в том числе и транзита из Беларуси и Прибалтики, но таможня вместо обещанных 30-40 минут на все виды контрольных процедур на практике осматривает «Викинг» не меньше часа», - отметил Ю.Меркулов.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.

В апреле 2012 года объемы транзитных перевозок сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 4 млн тонн.

Основное уменьшение наблюдается по железной руде, нефтепродуктам, химудобрениям и химикатам. В структуре транзитных перевозок грузов первое место занимают нефть и нефтепродукты - 35,6%, на втором месте руда железная и марганцевая - 20,4%, на третьем каменный уголь - 20,2%, на четвертом химудобрения - 6,4% .

По данным Госстата Украины, железные дороги в январе-апреле 2012 года сократили объем перевозки грузов на 0,8% по сравнению январем-апрелем 2011 года - до 144,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1%.