Колесников: после Евро-2012 концепция дорог Украины будет пересмотрена

После проведения чемпионата по футболу Евро-2012 правительство намерено пересмотреть концепцию дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«После Евро-2012 нужно будет пересмотреть всю концепцию дорог», - отметил он.

По его словам, для улучшения всех магистральных дорог в стране необходимо 8-10 лет. Для этого будут привлечены иностранные компании-подрядчики.

«По техническим параметрам мы будем привлекать западные компании — немецкие, французские, — которые будут по контракту с министерством контролировать каждый квадратный метр дороги. Иначе мы никогда не получим хороших дорог», - сказал Б.Колесников.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по итогам 2011 года увеличила ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

В 2012 году, при условии соответствующего финансирования, «Укравтодор» планирует открыть движение не менее чем на 2 тыс. км автодорог.

В 2010 году «Укравтодор» увеличил ввод построенных и отремонтированных автодорог в 10 раз — до 973 км. В 2009 году было открыто движение на 92 км дорог.