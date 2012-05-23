Доходы предприятий отрасли связи в январе-апреле выросли на 1,7%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-апреле 2012 года выросли на 1,7% по сравнению с январем-апрелем 2011 года и составили 16 млрд 289,1 млн грн (с НДС), сообщает Государственная служба статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 6 млрд 225,3 млн грн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-апреле 2012 года являются операторы сотовой мобильной связи – их доходы составили 9 млрд 772,3 млн грн (рост – 3,5%), из них 3 млрд 191 млн грн получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост – 8,2%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от этих услуг вырос на 11,9% и составил 1 млрд 722,7 млн грн, из них 953,2 млн грн составили доходы от услуг населению (рост на 7,3%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд 534,4 млн грн (рост – 9,9%), из них 951,2 млн грн – населению (рост – 7,3%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 1 млрд 533,8 млн грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-апреле 2012 года составил 1 млрд 420,4 млн грн (из них населению – 963,3 млн грн), что на 9,7% меньше (для населения - меньше на 8,1%), чем за аналогичный период 2011 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи составил 113,4 млн грн (из них населению – 100,9 млн грн), что на 3,9% больше (для населения – больше на 3,8%), чем за январь-апрель 2011 года.

В апреле на четвертую строчку в отраслевом рейтинге (с пятого места) переместилась почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-апреле 2012 года снизился по сравнению с доходом в январе-апреле 2011 года на 7,5% и составил 1 млрд 39,6 млн грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 182,8 млн грн (падение на 27,9%).

Пятую позицию в апреле заняла междугородная и международная телефонная связь (в марте – четвертое место в отраслевом рейтинге по доходам), объем доходов в которой в январе-апреле 2012 года составил 1 млрд 21,9 млн грн (из них 264,4 млн грн – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-апреле 2012 года снизился на 10,4% (от услуг населению – падение на 17,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-апреле 2012 года составил 726,4 млн грн (населению – 494,8 млн грн, рост на 4,3%), что на 8,3% превысило показатель за аналогичный период 2011 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 502,5 млн грн (из них населению – 492,4 млн грн), что на 4,9% больше (для населения – на 4,6%), чем за январь-апрель 2011 года.