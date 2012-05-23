Разница в цене проезда Киев-Харьков на Hyundai от обычных купе составит от 76 грн — УЗ

Разница в стоимости проезда в сообщении Киев-Харьков на межрегиональных поездах Hyundai, которые относятся к категории «Интерсити+» от стоимости проезда в купе обычного поезда составит от 76 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разница в проезде по маршруту Киев-Львов составит от 114 грн, в направлении Киев-Донецк — от 145 грн.

«Проезд в скоростных поездах Hyundai значительно дешевле, чем самолетом, и не намного дороже, чем автобусом в указанных направлениях. На аналогичные расстояния в России стоимость проезда в скоростных поездах выше в 3 раза, в обычных купейных вагонах - в 6 раз», - отмечают эксперты «Укрзализныци».

В «Укрзализныце» также отмечают, что «у пассажиров есть выбор - путешествовать традиционными ночными поездами или отдать предпочтение скоростным поездам».

При этом в Госадминистрации железнодорожного транспорта уточняют, что тарифы на проезд в плацкартных вагонах по железным дорогам Украины не повышались с 2009 года.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что маршрутная скорость поезда Hyundai на участках национального скоростного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк составит в среднем 116 км/ч, тогда как существующие в Украине поезда в среднем ходят со скоростью 57 км/ч.

«На национальном транспортном коридоре Hyundai будет развивать скорость до 140-160 км в час, а во время испытаний на украинских железнодорожных путях он разогнался до 180 км в час», - отмечают в «Укрзализныце».

Тариф на проезд в поезде на железных дорогах Украины также зависит, в частности, от эксплуатационных расходов и расходов на содержание железнодорожной инфраструктуры.

«На сегодня стоимость проезда в поездах дальнего следования во внутреннем сообщении в купе и плацкарте не покрывает расходов железнодорожного перевозчика в полном объеме. Так за 4 месяца текущего года доходы покрыли расходы лишь на 30%. То есть, если бы тарифы соответствовали экономически обоснованному уровню рентабельности, то за проезд в поездах дальнего следования во внутреннем сообщении пассажирам пришлось бы платить в 3 раза больше, т.е. билеты на плацкарт и купе не были бы дешевле, чем на новые поезда Hyundai», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. 50% пассажирского подвижного состава железных дорог Украины эксплуатируется более 28 лет.