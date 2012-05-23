Киев ожидает, что УЕФА компенсирует 360 тыс. евро за перевозку болельщиков

Киев ожидает, что УЕФА компенсирует 360 тыс. евро за бесплатную перевозку болельщиков, аккредитованных журналистов и волонтеров во время Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, завтра на рассмотрение депутатов Киевского городского совета будет внесен проект решения об организации бесплатных перевозок болельщиков, которые имеют билеты на матчи, а также аккредитованных представителей СМИ, волонтеров и персонала УЕФА в общественном транспорте города во время футбольного чемпионата.

Согласно проекту решения, компенсировать бесплатные перевозки обязывается УЕФА. Всего на эти цели футбольной организацией будет выделено 360 тыс. евро.

Для того чтобы обеспечить организацию бесплатных перевозок, по решению Киевсовета коммунальному предприятию «Киевпасстранс» и коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» будет предоставляться право на заключение с УЕФА трехстороннего соглашения о бесплатном транспорте принимающего города.

В соответствии с указанной инициативой, владельцы билетов на матчи будут иметь возможность пользоваться общественным транспортом (кроме автобусов, которые работают в режиме маршрутного такси) в принимающих городах, в том числе и в Киеве, бесплатно в течение 36 часов: 24 часа в день матча и до 12.00 на следующий день (12 часов). Также инициатива будет разрешать персоналу УЕФА, представителям СМИ и болельщикам пользоваться общественным транспортом принимающих городов бесплатно в течение срока действия их аккредитации.

Данная схема перевозок уже была отработана во время предыдущих больших футбольных соревнований: чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году, а также чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, говорится в сообщении.