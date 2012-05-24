Эргономика поездов Hyundai соответствует мировым стандартам для дальних расстояний - УЗ

Эргономические характеристики новых электропоездов Hyundai, которые выходят на железные дороги Украины, соответствуют мировым стандартам для поездок на дальние расстояния.

«Конфигурация салона, расположение мест, комфорт поездки в поездах Hyundai соответствует мировой практике и последним тенденциям в области эргономики и технического дизайна. Эксперты считают, что поездка в скоростных поездах намного комфортнее, чем в автомобильном или авиатранспорте», - сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В первую очередь это касается конфигурации сидений. Согласно санитарным нормам, которые действуют в Украине, ширина сидений должна составлять 450 мм. В частности, сиденья для пассажиров I класса поездов Hyundai имеют ширину 500 мм, II класса - 450 мм. Для сравнения: кресла самолетов обычно имеют ширину от 450 мм в эконом-классе до 500-550 мм в бизнес-классе.

Дизайн и оснащение кресел поезда Hyundai учитывают специфику поездки на дальние расстояния. Кресла оснащены регулируемой спинкой, индивидуальным освещением, откидным или приоконным столом, откидной опорой для ног, встроенным аудио- и видео- модулем, розеткой для подключения зарядных устройств и ноутбуков.

Также в вагонах Hyundai имеются широкие полки для ручной клади, багажные полки, места для большого багажа. В I и II классе нормы бесплатного провоза багажа составляют 36 кг. Для сравнения: в самолетах в эконом-классе можно провезти 20 кг, в бизнес-классе - 30, в первом классе - 40 кг.

Кроме того, в двух вагонах поезда Hyundai (первом и последнем) есть место для размещения инвалидных колясок, рядом с которым находится специальный туалет, рассчитанный на использование колясок и оснащенный кнопкой аварийного вызова стюардов. Полы во всех зонах поезда Hyundai одного уровня, что облегчает перемещение инвалидных колясок. Для посадки и высадки пассажиров на колясках используется специальный пандус.

В одном из вагонов II класса поезда Hyundai находится буфет, оснащенный холодильником, конвенционной печью, устройством для мытья рук с проточной водой.

Все вагоны электропоезда оборудованы системой вентиляции и кондиционирования воздуха с функцией охлаждение воздуха в летний период и обогрева в зимний период. Вагоны имеют верхний электрический обогрев и электрические обогреватели на полу.

Для снижения уровня шума и вибрации поверхность кузова покрыта звукопоглощающими и антикоррозийными материалами.

Каждый вагон оборудован двумя экологическими вакуумными туалетами и одним универсальным туалетом, приспособленным для людей с ограниченными возможностями. Туалет имеет соответствующий поручень, оснащен унитазом, корзиной для мусора, раковиной для мытья рук, электрической розеткой, зеркалом, вытяжной вентиляционной системой, светильником и клапаном смыва. Двери имеют внутренний замок. Пол нескользкий и износостойкий.

Справка УНИАН. Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai с местами для сидения и скоростью до 160 км/ч относятся к категории Интерсити (+). Межрегиональный электропоезд производства Hyundai Rotem предназначен для межрегиональных скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности, с максимальной эксплуатационной скоростью 160 км/ч на железных дорогах Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током.

Общее количество мест для сидения в поезде - 579, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сидения в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, 2-го класса - 3 + 2 друг за другом.