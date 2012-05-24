Украина и Россия 28 мая в Воронеже обсудят сотрудничество в авиационной отрасли

Москва. 28 мая в Воронеже специалисты Украины и России обсудят углубление сотрудничества в авиационной отрасли в рамках заседания Межпарламентской комиссии двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Ельченко.

«В заседании примут участие кроме депутатов еще целый ряд правительственных чиновников, где будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество в авиационной отрасли», - сказал В.Ельченко.

По его словам, от Украины будет министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, а также президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, гендиректор «Мотор Січ» Вячеслав Богуслаев, от России – новый министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель «Объединенной авиастроительной корпорации» Михаил Погосян. Во встрече примут участие также руководители авиазаводов.

В.Ельченко напомнил, что именно Воронежский авиазавод был определен как место производства самолетов Ан-70, при том, что там уже производится Ан-148.

Также этот завод должен стать частью консорциума, который будет заниматься возобновлением производства самолетов Ан-124 «Руслан».

Главное предприятие находится в Ульяновске, но часть комплектующих будет производиться именно в Воронеже.

«Подписаны протоколы о производственной кооперации. Все есть – нужно политическое решение обеих стран, чтобы начать конкретные работы», - сказал посол.