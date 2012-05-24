В Тернополе сошли с рельс 4 вагона грузового поезда

В Тернополе сегодня утром сошли с рельс 4 вагона грузового поезда.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, один из вагонов опрокинулся. Все вагоны были заполнены щебнем.

На месте происшествия работают 30 железнодорожников, задействовано 2 железнодорожного крана, маневровые дизель-поезда.

Движение поездов через станцию Тернополь не прекращалось.