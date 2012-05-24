«Яндекс» обновил карту Украины

Сегодня на сайте компании «Яндекс» в Украине появились карты 25 новых украинских городов, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Среди них: Александрия, Бахчисарай, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Васильков, Дрогобыч, Енакиево, Измаил, Калуш, Канев, Коломыя, Коростень, Мелитополь, Миргород, Моршин, Мукачево, Нежин, Обухов, Павлоград, Переяслав-Хмельницкий, Трускавец, Умань, Фастов и Шостка.

Кроме того, «Яндекс» обновил карты, которые были выложены на сайте ранее. Теперь на сервисе можно увидеть подробные схемы 82 городов страны — от Мукачево до Шостки.

Все новые карты актуальны и выполнены с точностью до дома. Пользователи смогут найти на них жилые комплексы, дороги и развязки, которые появились в последнее время. Так, на карте Киева теперь есть станция метро «Выставочный центр», а на схеме Донецка - бизнес-центр Sky City. Кроме того, на новых картах подробно прорисованы главные аэропорты и стадионы Украины, которые скоро примут Евро-2012.

Болельщики смогут посмотреть, например, где находятся парковки около аэропорта в Харькове или около стадиона во Львове.

Искать объекты на новых картах можно и на русском, и на украинском языке.

Справка УНИАН. «Яндекс» — российская поисковая система и интернет-портал. По данным Liveinternet за февраль 2012 года, доля «Яндекса» на поисковом рынке — 59,3%. «Яндекс» присутствует также в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долл.