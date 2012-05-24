Некоторые поставки программной продукции временно освободили от НДС

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции».

За принятие закона в целом проголосовали 262 народных депутата из 409 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что временно, с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставкам программной продукции, созданной в результате осуществления экономической деятельности.

Налогоплательщики ведут отдельный учет доходов и расходов, связанных с получением прибыли от осуществления видов экономической деятельности. При этом в состав расходов таких налогоплательщиков, связанных с получением прибыли, которая облагается налогом, не включаются расходы, связанные с получением прибыли от другой деятельности.

Субъектом индустрии программной продукции считается субъект хозяйствования, который на протяжении предыдущих четырех последовательных отчетных (налоговых) кварталов совокупно одновременно отвечает таким критериям:

удельный вес доходов субъекта от осуществления видов экономической деятельности составляет не менее 70% доходов от всех видов экономической деятельности по реализации товаров, выполнению работ, предоставлению услуг;

первоначальная стоимость основных средств и/или невещественных активов субъекта превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года;

у субъекта отсутствует налоговый долг;

в отношении субъекта судом не приняты постановления о признании должника банкротом в соответствии с Законом “О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом”.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.