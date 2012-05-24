УЗ: изменение расписаний ночных поездов не связано с появлением экспрессов Hyundai

Изменение расписаний ночных поездов связано не с появлением в Украине скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai, а с объективными характеристиками маршрутов.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализници» Игорь Гладких.

«Мы не собираемся насильно пересаживать пассажиров с привычных ночных поездов на новые дневные. Смена маршрутов не связана с началом эксплуатации составов Hyundai. Изменения же маршрутов в каждом конкретном случае определялись индивидуальными факторами», - сказал он.

По словам И. Гладких, в частности, изменения маршрутов ночных поездов в новом графике движения, как правило, связаны с недостаточным количеством пассажиров, берущих билет на весь маршрут или инициативой местных властей по развитию железнодорожного сообщения внутри областей.

В частности, по словам И. Гладких, изменение маршрута поезда №91/92 было обусловлено такой инициативой и «теперь этот поезд будет ездить через Волынскую область».

«По направлению Киев - Львов, смена маршрутов на котором вызвала большой резонанс, по-прежнему будут ездить ночные поезда, и из 11 имеющихся вариантов пассажиры обязательно смогут выбрать тот, который больше всего им подходит», - сказал И.Гладких.

Он также отметил, что изменение расписаний движения на других маршрутах также меняется «не так кардинально».

«В графике остаются прямые поезда 317/318 Запорожье — Одесса, 668/667 Гайворон — Винница, 667/668 Черновцы — Ковель и 137/138 Ивано-Франковск — Киев. Поезд 95/96 Донецк — Одесса остается курсировать через день», — сказал он.

По словам И. Гладких, в Бердянск из Запорожья можно будет попасть поездами из Киева и Москвы вместо поезда 670/669.

В то же время, на маршруте Черновцы - Ивано-Франковск - Москва произошли изменения. Теперь поезда из Черновцов и Ивано-Франковска будут приходить во Львов, где их сцепят в один состав и пустят в Москву.

«Пассажирам даже не придется покидать вагоны, чтобы пересесть», - отметил заместитель генерального директора «Укрзализныци».

Кроме того, он сообщил, что изменен маршрут поезда №115/116 Харьков-Трускавец.

«Теперь поезд будет идти до Львова, где, впрочем, большинство пассажиров всегда и сходило. Путь до Трускавца на маршрутке оттуда занимает сорок минут, а на поезде — целых три часа», - отметил И. Гладких.

Справка УНИАН.Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы вводится в действие с 00 часов 27 мая.

Новые дневные межрегиональные электропоезда Hyundai с местами для сидения и скоростью до 160 км/ч относятся к категории Интерсити (+). Межрегиональный электропоезд производства Hyundai Rotem предназначен для межрегиональных скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности, с максимальной эксплуатационной скоростью 160 км/ч на железных дорогах Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током.

Общее количество мест для сидения в поезде - 579, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов. Сидения в отделениях для пассажиров 1-го класса расположены по схеме 2 + 2, 2-го класса - 3 + 2 друг за другом.