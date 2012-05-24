Старшие стюарды поездов Hyundai прошли стажировку в России

10 старших стюардов (3 мужчины и 7 женщин), которые будут обслуживать пассажиров в скоростных поездах Hyundai с 21 по 24 мая 2012 года прошли стажировку в Санкт-Петербурге (Россия), где ознакомились с опытом организации работы коллег ОАО " РЖД ", в частности, с особенностями работы в скоростных поездах" Сапсан".

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), старшие стюарды скоростных поездов Hyundai предварительно прошли обучение в Киевском центре профессионального развития персонала ЮЗЖД.

Всего для обслуживания скоростных поездов Hyundai в Украинскую железнодорожную скоростную компанию приняты на работу 21 старший стюард и 42 стюарда скоростных поездов - 28 мужчин и 35 женщин.

Их средний возраст 23 года.

В одном электропоезде обслуживать пассажиров будут 2 стюарда и 1 старший стюард.

Все старшие стюарды имеют опыт работы проводниками поездов. В основном - это работники Жмеринского, Хмельницкого и Киевского вагонных депо, а стюарды - это преимущественно студенты учебных заведений железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. Стоимость проезда в скоростном поезде "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург около 700 грн во втором классе и 1365 грн - в первом.

Стоимость проезда в поездах Hyundai на расстояние Киев-Львов составляет по понедельникам, вторникам и средам - 474,89 грн. в 1 классе и 307,45 грн. во 2 классе, по четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда» и «обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.