УЗ и Гостаможслужба сократят время пребывания грузовых поездов под таможенными операциями

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с Государственной таможенной службой Украины (Гостаможслужба) разрабатывают механизмы упрощения процедур пересечения грузовых поездов через государственные границы и уменьшения времени их пребывания под таможенными операциями.

Как сообщил УНИАН начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов, в частности, согласно положениям нового таможенного кодекса, Гостаможслужба подготовила ряд проектов нормативных актов, которые позволят использовать электронные копии железнодорожных накладных на транзитные и импортные перевозки в качестве документов контроля за доставкой грузов в таможни назначения.

Также решается вопрос организации электронного информационного обмена данными о грузах.

«Все это позволит значительно упростить и ускорить процедуры таможенного контроля на пограничных передаточных станциях», - сказал Ю. Меркулов.

По его словам, в результате сотрудничества «Укрзализныци» и Гостаможслужбы удалось сократить время для всех необходимых видов контроля для поезда комбинированного транспорта «Викинг», который курсирует между портами Черного и Балтийского морей.

«Сегодня остановка поезда «Викинг» на станции Коростень для проведения необходимых видов контроля длится около 1 часа, в то время как другие грузы, которые перевозятся не в составе указанного поезда, могут простаивать на пограничных передаточных станциях для проведения таких же видов контроля от 3 до 5 часов», - отметил Ю.Меркулов.

В то же время, по мнению Ю.Меркулова, время для прохождения поездом «Викинг» всех контрольных процедур можно еще больше уменьшить.

«Надо иметь в качестве ориентира опыт Беларуси, где нормативы времени нахождения грузовых поездов на пограничных передаточных станциях при передаче на железные дороги стран ЕС составляют 30 минут. Железнодорожники заинтересованы в решении всех вопросов до конца 2012 года», - сказал он.

Кроме того, Ю. Меркулов отметил, что «в дальнейшем этот положительный опыт работы можно будет ввести на все пункты пропуска как со странами ЕС, так и СНГ».

Напомним, что до конца 2012 года «Укрзализныця» планирует запустить ежедневное курсирование поезда «Викинг».

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.