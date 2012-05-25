Кабмин планирует отменить НДС при покупке билетов на поезда Hyundai

Правительство на заседании в понедельник, 28 мая, намерено рассмотреть вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время торжеств по случаю открытия движения современных скоростных поездов Hyundai.

«Правительство, по поручению Президента Украины. в понедельник на заседании рассмотрит вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, отмена НДС позволит снизить стоимость билетов на поезда Hyundai на 16,6%.

Как сообщал УНИАН, стоимость проезда на скоростных межрегиональных поездах Hyundai из Киева в города, принимающие Евро-2012, составит от 275 до 564 грн.

Стоимость проезда в этих поездах будет зависеть от дня недели. Так, по понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит в направлении Киев-Харьков в 1 классе - 422,91 грн и 275,66 грн - во 2 классе, в направлении Киев-Львов - 474,89 грн в 1 классе и 307,45 грн во 2 классе, в направлении Киев-Донецк - 564,25 грн в 1 классе и 367,75 грн во 2 классе.

По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, при покупке билетов в пятницу и воскресенье цена будет возрастать на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда» и «обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Кроме того, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, который вступит с 27 мая, межрегиональные электропоезда Hyundai будут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара).

Остальные электропоезда Hyundai на Львовском и Донецком направлениях будут назначены в первой половине июня.