Продажа билетов на отмененные ночные поезда возобновится с 28 мая - Колесников

Продажа билетов на ночные поезда, которые были ранее отменены, возобновится с 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министр Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

«Мы оставляем большинство ночных поездов и они будут курсировать до тех пор, пока на них будет соответствующий спрос. Уже с понедельника начнется продажа билетов на ранее отмененные ночные поезда», - сказал Б.Колесников.

Он напомнил, что с 27 мая 2012 года на маршруты становится новый подвижной состав дневных скоростных экспрессов, что позволит пассажирам выбирать удобный способ передвижения.

«Пассажирам будет предоставлено право выбора передвижения, учитывая традиционные ночные поезда и новый подвижной состав дневных скоростных экспрессов. Принуждения или навязывания в выборе времени поездки и скорости передвижения пассажира не будет», - сказал Б.Колесников.

Справка УНИАН. Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития в регионах повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

Средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/ч больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.