Строительство трассы «Воздушный экспресс» начнется сразу после Евро-2012

Строительство железнодорожной трассы «Воздушный экспресс» между центральным железнодорожным вокзалом в Киеве и аэропортом «Борисполь» начнется сразу после завершения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«Как только завершится Евро-2012, начнется строительство «Воздушного экспресса», на прошлой неделе мы завершили все формальности», - сказал он.

По словам В.Каськива, после завершения строительства трасса «Воздушного экспресса» будет передана в частную собственность. «Мы хотим передать «Воздушный экспресс» в частные руки для администрирования, но пока еще не можем определить, будет ли это концессия или приватизация», - сказал В.Каськив.

Он напомнил, что строительство трассы «Воздушный экспресс» займет 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 11 мая В.Каськив заявил, что стоимость реализации нацпроекта «Воздушный экспресс» может быть сокращена.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР планирует освободить от налогов товары и работы для “Воздушного экспресса”