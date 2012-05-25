«МТС Украина» с 1 июня увеличивает сверхпакетные тарифы на звонки

«МТС Украина» с 1 июня увеличивает тарифы на внутрисетевые и межсетевые (другим операторам) звонки сверх пакетных минут в тарифных планах «Супер МТС», «Max Energy» и «Народный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным компании, с 1 июня 2012 г. для тарифных планов линейки «Супер МТС» (кроме тарифов С приставкой «Все сети»), «MAX Energy», «Народный» новая стоимость межсетевого соединения составит 1,2 грн/мин. при разговорах сверх пакетных минут, что на 0,2 грн/мин. выше, чем в настоящее время. (+20 коп) (тарифы с учетом НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС). Внутрисетевая стоимость звонков внутри сети МТС (сверх пакетных минут) также вырастет на 0,25 грн/мин. и составит 0,75 грн/мин. При этом звонки в пределах услуги «Минуты на заказ» по предоставлению бесплатных минут для звонков в сети МТС остаются без изменений.

Для абонентов тарифных планов «Народный», «Супер МТС без пополнения Киев» и ряде др., изменения касаются только тарификации за пределами целевых областей использования тарифа.

Кроме того, с 1 июня для абонентов МТС Контрант в тарифных планах «Супер МТС Олимпийский», «Супер МТС Два Нуля», «Супер МТС Весна» и «Супер МТС Новогодний» ежемесячный пакет услуг аннулируется, при этом ежемесячный платеж будет снижен на 5 грн, и будет составлять 25 грн в месяц, а количество бесплатных минут в сети МТС будет увеличено на 500 минут и будет составлять 2000 бесплатных минут на месяц. Для абонентов МТС Контракт тарифа «Простой МТС» пакет минут для звонков в сети МТС будет увеличен на 250, и будет составлять 500 бесплатных минут в месяц.

Как отмечается в сообщении, «самый важный и ценный для абонентов момент в том, что стоимость пакетных минут не меняется». Изменения касаются только стоимости минут сверх пакета и звонков на другие сети.

«Большинство абонентов это не затронет, так как они не выходят за рамки своих пакетов», - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что «дешевые звонки внутри сети всегда стояли у нас в приоритете, фактически это ключевой принцип», который использовался и будет использоваться в основных тарифных линейках МТС. По данным компании, именно эти дешевые пакеты наиболее востребованы у абонентов, поэтому, чтобы сохранить их, была изменена тарификация звонков сверх пакета и на другие сети.

В то же время, как сообщили в компании, для тех, кому не хватает пакетных минут», обеспечена возможность заказать минуты оптом и по сниженным ценам – от 0,6 коп. за минуту. Для звонков на другие сети имеется услуга «Минуты на заказ», со стоимостью 0,4 грн/мин.

В сообщении также отмечается, что «повышение стоимости услуг - это тенденция рынка, запущенная не нами», поскольку компания работает в конкурентной среде, она вынуждена реагировать на ее изменение, хотя «делает это сбалансировано, стараясь соотнести интересы бизнеса и абонентов».

В частности, в феврале-марте 2012 г. оператор мобильной связи «Киевстар» повысил стоимость SMS на 28% и MMS на 33%, в апреле-мае т.г. компанией была повышена абонплата на 25-33% в тарифных пакетах «Счастливый» и «Бомба», введена ежедневная абонплата в некоторых тарифах Djuice и др.

В марте 2012 г. оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) повысил на 20% стоимость SMS и MMS, размер обязательного пополнения с 35 до 40 грн (на 25 дней), а также ежедневную плату за некоторые услуги и тарифы на 40-70%.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 19,4 млн абонентов. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).