УЗ восстановила в новом графике движения курсирование 6 популярных ночных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») восстановила в новом графике движения курсирование шести популярных ночных поездов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», по результатам изучения спроса и, учитывая многочисленные обращения пассажиров, с 27 мая с введением нового графика продолжат курсировать поезда № 363/364 Умань - Ясиноватая, № 623/624 Киев - Каменец-Подольский (ночной), № 669/670 Кременчуг - Бахмач, № 609/610 Черновцы - Окница, № 321/322 Мариуполь - Харьков и № 69/70 - Мариуполь - Львов.

«Укрзализныця» продолжит изучать спрос пассажиров как на новый подвижной состав, так и на традиционные ночные поезда», - отметили в «Укрзализныце».

Напомним, ранее планировалось, что в новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов - на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике.

Справка УНИАН. Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития регионов, повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

Средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/ч больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.