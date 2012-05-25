Электропоезд Hyundai отправился в промо-рейс из Киева во Львов

Сегодня, 25 мая, с Центрального железнодорожного вокзала Киева во Львов в промо-рейс отправился межрегиональный электропоезд Hyundai.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

Запуск Hyundai положил начало внедрению скоростного железнодорожного движения между городами-хозяевами Евро-2012 в Украине.

Регулярные рейсы межрегиональные поезда Hyundai будут осуществлять с 27 мая с введением в действие нового графика движения на 2012/2013 гг.

С 27 мая до 1 сентября новые поезда будут курсировать по экспериментальным графикам движения. Так поезда Hyundai из Киева в Харьков будут следовать 4 часа 25 мин. со скоростью более 106 км в час, из Львова в Киев - 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час. Из Киева в Донецк поезд будет курсировать с начала июня со скоростью свыше 112 км в час, преодолевая расстояние между городами за 6 час. 30 мин.

Всего 912,5 км пути на национальном скоростном коридоре Львов-Киев-Харьков-Донецк на начальном этапе поезда Hyundai будут преодолевать со скоростью до 160 км в час, 398,1 км - до 140 км в час, 438,1 км - до 120 км в час.

На начальном этапе в сообщении Киев-Харьков будут курсировать 2 пары поездов, Киев-Львов - 1 пара поездов Hyundai. Остальные электропоезда Hyundai в Львовском и Донецком направлениях планируется назначить в первой декаде июня.

Напомним, по словам Б.Колесникова, правительство по поручению Президента Украины Виктора Януковича намерено в понедельник рассмотреть вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai, что позволит снизить стоимость этих билетов на 16,6%.