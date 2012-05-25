Во время Евро-2012 журналисты смогут ездить на поездах Hyundai бесплатно

Журналисты, которые будут освещать чемпионат Европы по футболу Евро-2012, смогут путешествовать во время турнира поездами Hyundai бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

«Журналисты на всех украинских стадионах Евро-2012 смогут получить при аккредитации билет на проезд бесплатно», - сказал он.

Бесплатный проезд для журналистов будет организован Hyundai с 7 июня по 5 июля текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, с Центрального железнодорожного вокзала Киева во Львов в промо-рейс отправился межрегиональный электропоезд Hyundai.