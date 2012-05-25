Греческая Astra Airlines с 26 мая открывает рейсы Харьков-Салоники

Греческая авиакомпания Astra Airlines с 26 мая открывает прямые рейсы по маршруту Харьков-Салоники, сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Харьков».

Рейс AZI 128 будет осуществляться 1 раз в неделю по субботам. Перелет будет обслуживаться воздушными судами BAe 146-300 общей вместимостью до 112 пассажиров.

Компания Astra Airlines будет выполнять рейс в партнерстве с греческим туристическим оператором Mouzenidis Travel.

Напомним, из Харьковского аэропорта к началу туристического сезона открыты и возобновлены полеты по направлениям Барселона (Испания), Тиват (Черногория), Ираклион (Греция,) Батуми (Грузия), Бургас (Болгария), Анталия (Турция).

Справка УНИАН. Греческая авиакомпания Astra Airlines специализируется как на внутренних чартерных перевозках по Греции, так и международных перевозках между Грецией и Израилем, Россией и Украиной. Основана 5 июля 2008 года. Партнерами компании выступают банк Piraeus Bank и туристическая компания Mouzenidis Travel. Воздушный флот перевозчика включает в себя суда типа BAe 146-300 и Boeing 737-800. Ранее в Украине компания осуществляла рейсы только в Киев (аэропорт "Борисполь").

Компания Mouzenidis Travel – ведущий туроператор Греции, работающий на рынке с 1995 года. Головной офис расположен в северной столице Греции – городе Салоники. Компания входит в состав IATA – всемирной ассоциации, чьей сферой деятельности является консолидация регулярных и чартерных авиарейсов по всему миру. Ежедневно Mouzenidis Travel обслуживает порядка 20 рейсов из Украины, России и других стран СНГ в Салониках.

Международный аэропорт «Харьков» - один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство и аэродромно-диспетчерской вышки), – 191,3 млн долл.