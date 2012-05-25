Тигипко: Украина занимает 5-е место в мире по экспорту программного обеспечения

Объем украинского рынка экспорта IT-услуг по итогам 2011 г. составил около 1 млрд долл, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко со ссылкой на вице-премьера.

По его словам, сегодня Украина занимает 5-е место в мире по экспорту программного обеспечения.

С.Тигипко также отметил, что принятие Верховной Радой в целом Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции» в целом положительно скажется на отрасли.

«Украинские ИТ-компании оказываются де-факто неконкурентоспособными на мировом рынке, ведь они платят слишком высокие налоги по сравнению с компаниями Индии, Китая. Сниженные ставки налогов, предложенные в законе, позволят эту ситуацию исправить», - сказал он.

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