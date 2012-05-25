Разрабатывать ТЭО достройки городской кольцевой дороги будет португальская Zagope

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестиций) отобрало португальскую компанию Zagope Construcoes e Engenharia SA для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) достройки городской кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил глава Госинвестиций Владислав Каськив.

«Подписаны контракты на разработку ТЭО достройки кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе», - сказал он.

Стоимость разработки ТЭО составит 575 тыс. евро.

Согласно договору с Zagope, ТЭО должно быть разработано в течение 90 дней и передано на утверждение Кабмином. После этого будет объявлен конкурс на привлечение концессионера.

«После утверждения ТЭО Кабмином мы перейдем к инвестиционному конкурсу, который определит концессионера», - сказал В. Каськив.

Он сообщил, что интерес к получению концессии на реализацию проекта проявили 7 крупных международных компаний.

При этом глава Госинвестиций отметил, что «государство не будет давать гарантий по обеспечению трафика на этой дороге».

Он также сообщил, что тендер по отбору разработчика ТЭО состоялся 11 апреля 2012 года. В тендере принимали участие 4 компании.

Справка УНИАН. Расчетная стоимость строительства участка городской кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе составляет 1,5-2 млрд долларов, длина — 18-22 км, ширина дороги — до 6 полос по 3 в каждом направлении, прогнозная интенсивность движения - 30-60 тыс. автомобилей в день.

Переход через Днепр планируется осуществить через мост длиной 700-800 метров или через туннель длиной около 5 км.

Точка примыкания дороги к трассе Киев-Харьков-Довжанский будет определена исходя из маршрута дороги.

Городская кольцевая автодорога входит в состав проекта «Инфраструктурные объекты Киевского региона, одобренного постановлением правительства №982 от 19 сентября 2011 года.

Заказчиком городской кольцевой автодороги выступает "Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона".