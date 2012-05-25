Польская Przewozy Regionalne запустит 90 дополнительных поездов на Евро-2012

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный перевозчик компания Przewozy Regionalne, специализирующаяся на региональных перевозках, запустит во время проведения финала чемпионата Европы по футболу 90 дополнительных поездов, которые смогут перевозить несколько десятков тысяч пассажиров. Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в компании в пятницу.

Представитель Przewozy Regionalne затруднился назвать, на сколько больше пассажиров компания сможет перевезти благодаря проведению в стране Евро-2012, заметив, что июнь - традиционно один из лучших месяцев в году для всех перевозчиков.

«Могу сказать, что каждый из новых составов может перевезти от 400 до 800 пассажиров. Кроме того, болельщики могут купить билеты на традиционно действующих трассах», - сказал собеседник агентства, отметив, что компания ежедневно перевозит в среднем 300 тыс. человек.

Przewozy Regionalne сообщила сегодня в пресс-релизе о намерении запустить 20 дополнительных поездов interREGIO, которыми можно будет доехать в три из четырех городов-организаторов Евро-2012: Варшаву, Гданьск, Познань.

Кроме того, компания запустит 70 дополнительных региональных поездов, курсирующих в районе Гданьска, Дольного Шльонска и Велкопольски.

По словам представителя компании, часть из дополнительных поездов будут ездить только в дни матчей футбольного турнира.

Как сообщал УНИАН, специализирующая на дальних железнодорожных перевозках в Польше компания PKP Intercity на Евро-2012 запустит 50 дополнительных поездов, которые смогут перевезти около 35 тыс. человек.

PKP Intercity прогнозирует рост перевозки пассажиров во время Евро-2012 до 150 тыс. человек в сутки с обычных 90 тыс.

Справка УНИАН. Польские организаторы Евро-2012 ожидают приезда в страну от 0,7 до 1 млн болельщиков, большинство из которых прилетят в Польшу на самолетах, а на поездах будут перемещаться главным образом внутри страны.

PKP Intercity (проезд в поездах которой стоит дороже, но обычно они ездят быстрее) и PR в прошлом году среднем в месяц перевозили около 3 млн и почти 10 млн пассажиров соответственно.

Компании не обнародовали данные о том, сколько они могут дополнительно заработать благодаря Евро-2012.