Въезд в центр Киева во время Евро-2012 будет только по пропускам

Столичная Госавтоинспекция информирует, что въезд в центральную часть города Киева во время проведения чемпионата Евро-2012 по футболу будет осуществляться по пропускам.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, для получения пропуска необходимо обратиться с письменным заявлением на имя начальника Главного управления транспорта и связи Киевской городской государственной администрации Водовозова Е.Н. (ул. Леонтовича, 6, третий этаж, кабинет №13, телефон для справок 235-64-95, звонить по телефону в рабочие дни недели с 9.00. до 18.00).

Заявление составляется заявителем в произвольной форме, но обязательно указывается цель въезда в центральную часть города и марка и номерной знак транспортного средства.

Пропуска предоставляются бесплатно.