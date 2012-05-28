Во время ремонта автодороги «Киев-Знаменка» исчезло почти 900 тыс грн бюджетных средств

Почти на 900 тыс грн нанесен ущерб государству руководителями Службы автомобильных дорог в Черкасской области во время проведения в прошлом году текущего ремонта автомобильной дороги «Киев-Знаменка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

«Прокуратура в ходе проверки выполнения требований Закона «Об автомобильных дорогах» в деятельности Службы автомобильных дорог установила факт завышения стоимости выполненных работ за произведенный в 2011 году текущий ремонт автомобильной дороги «Киев-Знаменка» на сумму 891 тыс грн, чем нанесены тяжелые последствия интересам государства», - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением лицами Службы автомобильных дорог в Черкасской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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