АМКУ разрешил СКМ приобрести более 50% акций ж/д оператора "Лемтранс"

Группа СКМ получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку более чем 50% в уставном капитале частного ж/д оператора "Лемтранс" (г. Донецк), сообщили УНИАН в пресс-службе компании СКМ.

Согласно сообщению, на текущий момент Группе СКМ уже принадлежит 19,95% акций ООО "Лемтранс". После того, как будут получены разрешения иностранных антимонопольных органов, и все формальности по оформлению сделки купли-продажи будут завершены, компания «Лемтранс» войдет в состав транспортного направления бизнеса Группы СКМ.

"Решение о покупке Лемтранса мы приняли исходя из того, что Группа СКМ является одним из крупнейших грузоотправителей в Украине и крайне заинтересована в организации стабильной и бесперебойной перевозки своих грузов. Приобретая вагонную компанию, мы намереваемся обеспечить себя собственным вагонным парком", - сказал директор по развитию новых направлений бизнеса Компании СКМ Николай Нестеренко.

Стратегия развития компании «Лемтранс» предполагает фокусирование на сегменте грузовых ж/д перевозок за счет развития клиентской базы и расширения собственного вагонного парка. Сумма запланированных инвестиций в 2012 г. на приобретение 5 тыс. новых вагонов составит более 350 млн долл.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову

ООО "Лемтранс" - крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Основными направлениями деятельности являются: транспортно-экспедиторское обслуживание внутренних и экспортно-импортных грузоперевозок, ремонт подвижного состава, информационное сопровождение движения грузов, а также организация декларирования транзитных грузов, следующих через Украину. На сегодняшний день ООО "Лемтранс" эксплуатирует более 12 000 единиц подвижного состава. Объем перевезенных грузов по итогам 2011 года составил более 40 млн. тонн.