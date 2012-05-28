Открылся новый терминал «D» международного аэропорта «Борисполь»

В Киеве открылся новый терминал «D» ГП «Международный аэропорт «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, терминальный комплекс «D» крупнейший в Украине и может обслуживать до 15 млн пассажиров в год.

Площадь терминального комплекса 107 тыс. квадратных метров.

Стоимость проекта 4,8 млрд грн.

Строительство было начато в 2008 году.

Терминальный комплекс «D» оснащен 11 стационарными аэромостами для посадки и высадки пассажиров. Это позволяет принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 средних (класса «Боинг 737») самолетов.

В перспективе планируется достройка галереи терминала в северном и южном направлениях с возможностью достройки двух дополнительных аэромостов.

Обслуживание и парковка воздушных судов осуществляется на новом перроне площадью 183 тыс. кв. м, который может принимать до 25 воздушных судов.

Централизованная система заправки самолетов может заправлять воздушные суда прямо на стоянке со скоростью до 2 тонн в минуту.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.

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