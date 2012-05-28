МАУ открывает регулярный авиарейс Харьков – Барселона

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» со 2 июня открывает регулярный сезонный авиарейс сообщением Харьков – Барселона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник коммерческого отдела Международного аэропорта «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, рейс будет осуществляться два раза в неделю: по субботам и попеременно вторникам и четвергам. На маршруте будут использоваться воздушные суда Boeing 737-400 вместимостью 169 кресел.

В.Ильин отметил, что основная часть билетов на этот авиарейс будет продаваться вместе с туристическими путевками, однако определенная часть билетов поступит в свободную продажу через сайт и кассы МАУ.

По словам В.Ильина, рейс Харьков – Барселона – один из самых протяженных, из тех которые выполняются из Международного аэропорта «Харьков». Продолжительность полета составит порядка 3,5 – 4 часа. Стоимость билета – от 400-450 долл.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в проект составляет 107,2 млн дол (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительств и аэродромно-диспеччерской вышки) – 191,3 млн дол.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов Boeing 737 различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).