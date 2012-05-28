«Аэрофлот» открывает регулярный авиарейс Харьков – Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» 1 июня открывает регулярный авиарейс Харьков – Москва (Шереметьево).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник коммерческого отдела Международного аэропорта «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, на маршруте будет использоваться воздушное судно Aerobus 319,320, но возможно, в будущем на маршруте будет использоваться самолет Sukhoi Superjet 100.

В.Ильин подчеркнул, что рейс Харьков – Москва (Шереметьево) будет выполняться ежедневно. Стоимость билета в одну сторону от 250 дол (порядка 1700 грн).

«Билеты довольно дешевые. Если сравнить с жд-перевозками, то на фирменный поезд Харьков-Москва билет стоит более 1000 грн в одну сторону. Учитывая то, что путешествие в одну сторону будет занимать менее 2 часов, на борту кормят, новые самолеты, очень высокий уровень сервиса национального перевозчика России, думаю, что пассажиры будут использовать именно авиатранспорт», - сказал В.Ильин.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемых в настоящее время в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в проект составляет 107,2 млн дол (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительств и аэродромно-диспетчерской вышки) – 191,3 млн долл.