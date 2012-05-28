Колесников: Украине нужно еще 100-120 скоростных поездов и 600 пригородных электричек

Украине необходимо еще 100-120 скоростных поездов и 600 пригородных электричек.

Об этом заявил вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Скоростных поездов нам нужно 100-120. В чем их преимущество? Они ходят вдвое быстрее, а значит, оборачиваемость перевозок в два раза выше. Чем больше оборачиваемость, тем больше пассажиров и дешевле стоимость билета. 120 скоростных поездов могут заменить 300 обычных пассажирских составов», - отметил Б.Колесников.

Он добавил, что Украине необходимы также 600 пригородных электричек, поскольку старые работают еще со времен Олимпиады 1980 года. «Нам следует модернизировать этот парк. Электрички Skoda более экономичны, они потребляют меньше электроэнергии», - сказал он, добавив, что «очень бы хотелось наладить их производство в Украине».

Относительно намерения компании Hyundai начать производство скоростных поездов в Украине, Б.Колесников отметил, что «пока контракты не подписаны, я нанесу ущерб и украинской, и корейской стороне, если начну о них рассказывать. Переговоры ведут несколько предприятий. Когда контракты будут подписаны, журналисты все узнают».

Также, по словам министра инфраструктуры, Украине необходимо продолжить работу по электрифицированию железнодорожных путей. «У нас 22 тыс. км магистральных железных дорог. Из них электрифицировано всего 11 тыс. Если мы доведем эту цифру до 15-16 тыс. км, то сможем отказаться от потребления 300 тыс. т дизельного топлива ежегодно и вместо импортных углеводородов покупать отечественную электроэнергию. Кроме того, мы увеличим скорость грузовых перевозок на 30%. Нашим промышленным предприятиям будет дешевле пользоваться железнодорожными перевозками», - добавил Б.Колесников.

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