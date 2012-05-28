С сегодняшнего дня и до 7 июля ограничено движение транспорта в центре Киева

С сегодняшнего дня и до 7 июля ГАИ ограничила движение транспорта в центре Киева для подготовки и проведения Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины.

Предусмотрено, что во время проведения матчей чемпионата в Киеве 11, 15, 19, 24 июня и 1 июля в период с 00.00 до окончания матча и на протяжении 3-х часов после матча будет полностью перекрыто движение автотранспорта на таких участках:

бульвар Леси Украинки от ул. Кутузова до ул. И. Кудри в обеих направлениях;

ул. Красноармейская от ул. И. Федорова до бульвара Т. Шевченко;

ул. Жилянская от ул. Горького до ул. Шота Руставели;

ул. Саксаганского от ул. Горького до ул. Эспланадной.

Также с целью надлежащей подготовки к открытию фан-зоны Евро-2012 и проведения этого мероприятия движение транспорта на Крещатике перекрыто с 00.00 28 мая до 1.00 7 июля на участке от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого. Передвигаться здесь могут лишь специальные машины и аккредитованный транспорт.

С 25 мая по 7 июля будет запрещена парковка транспортных средств на центральных улицах города, а именно:

ул. Б. Хмельницкого от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;

ул. Прорезная от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;

ул. Городецкого от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик

Кроме того, при въезде в Киев на магистральных улицах (возле станций метро) для парковки частного автотранспорта болельщиков будут работать 22 паркинга. В целом на них можно будет разместить 1480 автомобилей. Расположены они будут на таких направлениях:

- Одесское – 5 паркингов (350 автомест);

- Житомирское - 8 паркингов (460 автомест);

- Черниговское направление – 5 паркингов (340 автомест);

- Харьковское направление – 4 паркинга (330 автомест).