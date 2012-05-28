Открыто движение поездов Skoda Днепропетровск–Донецк и Днепропетровск–Харьков

Сегодня, 28 мая, на центральном железнодорожном вокзале Днепропетровска Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" торжественно открыла движение межрегиональных скоростных электропоездов Skoda по маршрутам Днепропетровск–Донецк и Днепропетровск–Харьков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, торжественное мероприятие состоялось при участии губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула и начальника Приднепровской железной дороги Александра Момота

«Современные скоростные поезда укрепят и выведут на новый уровень экономические, культурные и человеческие связи между Днепропетровской, Харьковской областями и Донбассом», - цитирует пресс-служба А.Вилкула.

Курсирование поездов Skoda между городами-миллионщиками Днепропетровском, Донецком и Харьковом также позволит футбольным болельщикам в комфортном режиме посещать матчи Евро-2012, а также даст возможность гостям чемпионата в период между матчами посетить Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Приднепровской железной дороги, сегодня на электропоезде по маршруту Днепропетровск-Донецк отправились около 400 пассажиров.

Электропоезда Днепропетровск-Донецк и Днепропетровск-Харьков будут курсировать ежедневно и в обратном направлении.

Справка УНИАН. Электропоезда Skoda будут курсировать по экспериментальному графику до 1 сентября, после чего планируется сократить время пребывания в дороге еще на 15-30 минут.

Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности по железным дорогам Украины с шириной пути 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между Южной железной дорогой и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.

Поезда имеют гарантийный срок обслуживания 24 месяца. Общий срок эксплуатации - 40 лет.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двусистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В поездах Skoda сохраняются все льготы на проезд