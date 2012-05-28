Станцию метро «Майдан Незалежности» закроют для входа-выхода пассажиров с 7 июня

В Киеве станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа-выхода пассажиров с 7 июня по 2 июля, то есть на время работы официальной фан-зоны Евро-2012 в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

При этом предусмотрено, что вход-выход на станцию «Крещатик» во время проведения в столице чемпионата по футболу не будет перекрыт.

Как объяснили в КГГА, со станции «Крещатик» можно будет осуществлять переход на станцию «Майдан Незалежности», которая с 7 июня по 2 июля будет работать исключительно как пересадочный узел.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля заместитель начальника Главного управления транспорта КМДА Иван Шпилевой заявлял, что в дни проведения матчей Евро-2012 в Киеве весь коммунальный пассажирский транспорт будет работать круглосуточно, за исключением метрополитена, работа которого ночью будет прервана на 2,5 часа.

По словам Н.Шпилевого, при необходимости в дни проведения матчей будет также ограничена работа станции метро «Крещатик» - этот вопрос будет решать руководство метрополитена в зависимости от того, каким будет пассажиропоток на этой станции, с целью гарантирования безопасности пассажиров.

Также он сообщил, что в дни проведения матчей за четыре часа до их начала будут закрываться станции метро «Дворец спорта» и «Олимпийская»». Их работа будет возобновляться через час после завершения матчей. Представитель управления транспорта подчеркнул, что такой режим работы станций метро вводится по требованию УЕФА.