ПЖД открыла после реконструкции железнодорожный вокзал в Павлограде

В понедельник, 28 мая, в Павлограде Днепропетровской области Приднепровская железная дорога открыла после реконструкции железнодорожный вокзал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в помещении вокзала заменены окна и двери на металлопластиковые, утепленный фасад, отремонтирована кровля, а также создан современный зал ожидания.

Также реконструированы платформы и благоустроена привокзальная площадь. ПЖД направила на реконструкцию вокзала в Павлограде 9 млн грн.

Через Павлоградский вокзал ежедневно проходят 110 пассажирских и 8 пар пригородных электропоездов. Услугами вокзала ежегодно пользуются около 300 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» — одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2012 года в пригородном сообщении перевезла 5,456 млн пассажиров, в том числе 3,658 млн пассажиров платной категории.

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 61,8 млн грн и получили компенсации 30,6 млн грн - 49,6% необходимого уровня.