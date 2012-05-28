Совет железных дорог ОСЖД утвердил график движения международных поездов по СНГ

Совет железных дорог ОСЖД утвердил график движения международных поездов на 2012-2013 годы на сети железных дорог стран СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), график предусматривает курсирование 243 пар пассажирских поездов международного сообщения, 62 пары поездов и 308 прицепных и беспересадочных пассажирских вагонов, в частности, 59 почтово-багажных вагонов.

Всего согласованы в новом графике 231 пара международных пассажирских поездов - 91 пар обслуживается составами Российских железных дорог, 32 пары - составами Украины, 45 пар - составами Белорусской железной дороги, 14 пар - составами Казахстанских железных дорог, 13 пар - составами Узбекских железных дорог, 6 пар - составами Таджикской железной дороги, 5 пар - составами железных дорог Молдовы, по 3 пары - составами Азербайджанских железных дорог, Кыргызской железной дороги и Латвийской железной дороги, по 2 пары - составами Армянской и Литовских железных дорог, 1 пара поездов обслуживаются составами Эстонской железной дороги.

В связи с ростом пассажиропотока, в график дополнительно включены поезд №311/312 сообщением Луганск - Москва.

На украинском направлении в графике 2012-2013 годов изменены маршруты следования поездов № 17/18 Киев - Адлер на Киев - Анапа, № 143/144 Мариуполь, Харьков - Санкт-Петербург на Донецк, Харьков - Санкт-Петербург, № 223/224 Кисловодск - Симферополь на Ростов - Симферополь.

Поезд № 215/216 Москва - Анапа будет следовать через Букино - Красный Лиман вместо Лозовой, поезд № 369/370 Баку - Харьков будет следовать через Урбах - Саратов вместо Волгограда, поезду № 371/372 сообщением Минск - Киев, Ивано-Франковск маршрут продлен до станции Черновцы.

Справка УНИАН. Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития регионов, повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов Hyundai на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда Skoda на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) – международная организация, созданная на совещании министров 28 июня 1956 года в г. София (Республика Болгария) министрами, ведающими железнодорожным транспортом.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества создан в Минске 14 февраля 1992 года для координации работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне, выработки согласованных принципов его деятельности, организации совместной эксплуатации подвижного состава и выполнения большого круга других производственных задач.