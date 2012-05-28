В Херсоне треть троллейбусов не вышла на маршруты

В Херсоне на ГКП «Херсонэлектротранс» с 21 мая проводится забастовка персонала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН сами работники, в основном бастует технический персонал - слесари, механики и электрики. Основная причина протеста – задолженность по зарплате за 3 месяца и постоянная угроза увольнений.

По словам работников предприятия, забастовка троллейбусных технарей уже негативно сказалась на подвижном составе предприятия. Ежедневно на маршруты выходят все меньше троллейбусов. Количество машин на маршрутах сократилось более чем на треть. Также, по словам забастовщиков, из-за отсутствия техконтроля троллейбусы на маршрутах представляют реальную опасность для пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения.

Сегодня долг ГКП «Херсонэлектротранс» перед своими сотрудниками составляет чуть более 1 млн грн. Также известно, что с января текущего года у предприятия каждый месяц появляется 25-30% недофинансирования по субвенции, по этой причине работники «Херсонэлектротранс» получали зарплату частично.

Однако руководство предприятия занимает в отношении забастовщиков жесткую позицию.

«Что касается «забастовки», то моя позиция по этому вопросу достаточно жесткая. Я уважаю желание людей отстаивать свои права, но делать это надлежит в законном поле. Наш профсоюз, я лично и 99% всего коллектива это понимают», – сообщил руководитель ГКП «Херсонэлектротрнас» Михаил Мосин.

По его словам, из 466 сотрудников предприятия только 16 человек перестали подчиняться распоряжениям руководства, объявив несанкционированную забастовку.

Более 80% поступлений и всего дохода предприятия составляют государственные субвенции за перевозку льготных категорий пассажиров, и лишь 10-15% – заработок предприятия от продажи билетов. Долг по субвенции на данный момент - 2 млн грн. По словам М.Мосина, этих денег хватило бы на полное погашение задолженности по зарплате.

Также М.Мосин сообщил, что основная причина сокращения количества троллейбусов на маршрутах – нарушение трудовой дисциплины.

«Это элементарное нарушение трудовой дисциплины. Предприятие обратилось в суд, чтобы признать эту «забастовку» незаконной, и уже по решению суда будем предпринимать меры», - сообщил М.Мосин.

Ситуацию в ГКП «Херсонэлектротранс» руководство мэрии областного центра объясняет невыполнением государством своих обязательств по выплате разницы в тарифах по перевозке льготников.

«Мы направили письма в Херсонскую облгосадминистрацию и Министерство финансов Украины с просьбой выделить средства из государственного бюджета для компенсации затрат на перевозку льготной категории пассажиров в связи со сложившейся в коллективе ситуацией», - сообщил заместитель мэра Херсона Владимир Ярошевский.

В свою очередь прокуратура Херсона проводит проверку соблюдения требований законодательства об оплате труда на ГКП «Херсонэлектротранс». Проверка проводится по факту неоднократных заявлений работников предприятия о задолженности по выплате заработной платы.