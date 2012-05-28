Владельцу десятитысячного билета на Hyundai подарят два пропуска на финал Евро-2012

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») вручит два пропуска на финальный матч Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 пассажиру, который 26 мая в 18:32 в городской кассе Львова (касса № 6) выкупил десятитысячной билет на проезд в скоростном поезде Hyundai.

Как сообщает «Укрзализныця», билет был приобретен на маршрут Львов-Киев на 8 июня 2012 года, 7:00, вагон №4, место №3.

Номер билета ФИ269124.

Напомним, презентовать два пригласительных на финальный матч Евро-2012 пассажиру, который приобрел 10-ти тысячный билет на Hyundai, пообещал вице-премьер - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников.

За призом обладателю «счастливого» билета на Hyundai необходимо обратиться к начальнику Львовского вокзала Владимиру Жемеле или по телефону справочного бюро Львовского вокзала.