Hyundai вдвое быстрее обычных украинских поездов - УЗ

Маршрутная скорость электропоездов Hyundai, которая составляет 110 км в час, вдвое больше обычной маршрутной скорости украинских поездов (57 км в час).

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), это стало возможным благодаря инвестициям в модернизацию инфраструктуры и подвижной состав нового поколения - высокоскоростные электропоезда Hyundai.

Напомним, что маршрутная скорость — это средняя скорость, с которой поезд проходит расстояние от станции отправления до станции прибытия.

Конструктивная (максимальная) скорость электропоездов Hyundai, указанная в техническом задании «Укрзализныци» на их изготовление, составляет 160 км в час, на испытаниях она достигала 180 км в час.

Скорость, которую потенциально может развить поезд, всегда на 10-20% больше, чем его конструктивная скорость.

Справка УНИАН. Маршрутная скорость электропоездов Hyundai на сети украинских железных дорог сопоставима со скоростями скоростных поездов в других странах СНГ и мира. В частности, поезд «Сапсан» преодолевает 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга за 4 часа 15 мин., двигаясь с маршрутной скоростью 153 км в час, а на отдельных участках разгоняясь до 250 км в час. От Москвы до Нижнего Новгорода (442 км) «Сапсан» движется с маршрутной скоростью 113 км в час. Маршрутная скорость поезда «Аллегро» на пути от Санкт-Петербурга в Хельсинки (407 км) составляет 113 км в час. Скоростной поезд «Пендолино» на пути от Хельсинки до Турку в Финляндии развивает маршрутную скорость 81 км в час, максимальную - 220 км в час. От Праги в Остраву (Чехия) «Пендолино» развивает маршрутную скорость 115 км в час, при максимальной — 230 км в час.

На национальном скоростном коридоре Львов-Киев-Харьков-Донецк поезда Hyundai 912,5 км пути преодолевают со скоростью до 160 км в час, 398,1 км — со скоростью до 140 км в час, 438,1 км - до 120 км в час.