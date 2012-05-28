На реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено 2 млрд долл.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель комиссии по реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Евгений Прусенко.

По его словам, из 5 млрд долл., которые, по оценкам вице-премьер-министра Бориса Колесникова, Украина потратила на подготовку к Евро-2012, на обустройство дорог потрачено около 2 млрд долл. (около 15 млрд грн).

При этом Польша потратила на обустройство дорог к чемпионату 62 млрд злотых (150 млрд грн), что в 10 раз больше, чем Украина, добавил он.

Е.Прусенко уточнил, что на протяжении 2008-2011 годов на маршрутах Евро-2012 реконструировано или построено 1 615 км дорог, что составляет примерно 2% от общей протяженности дорог в Украине (170 тыс. км).

Он также отметил, что движение на трассе Киев-Львов будет полностью открыто в ближайшие дни, а Житомирская трасса будет готова в полном объеме через 3-5 дней.

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